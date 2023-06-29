29.06.2023 18:46 Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: у Харкові зникла дитина

У Харкові розшукують 6-річну Діану Юрченко, яка зникоа під час прогулянки.



Допоможіть знайти: у Харкові зникла дитина



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ПЗ "Мілена", у Харкові розшукується зникла 6-річна Діана Юрченко. Дівчина, яка мешакє на вулиці Миру біля автобусної зупинки "Івана Каркача", станція метро "Індустріальна", зникла під час прогулянки біля власного будинку 90А по вулиці Миру близько 16:00.

Худорлява, дитина 128 см на зріст з темно-русявим волоссям буля одягнута в рожеву футболку з сердечками, сірі лосини та білі крокси.

Всі, хто має інформацію про дитину прохання звертатися до координатора пошуку Олексія +38-050-401-48-22, а також (057) 93 31 15, 0999320813, 0635305200, 0979787785 або 102.