29.06.2023 18:21 Дмитро Колонєй

Харківським підприємцям доведеться повернути майже півмільйона гривень бюджетних коштів

На харківському підприємстві хитрували з цінами на електричну енергію.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у 2021 році між ТОВ та Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради укладено договір про закупівлю електричної енергії для закладів освіти.

У положеннях договору зазначено ціну електричної енергії. Але згодом підприємство почало підвищувати ціну на електричну енергію, оформлюючи це додатковими угодами до договору.

Проте підняття цін не мало належного документального обґрунтування та підтвердження. Постачальник не надав належні докази коливання цін на електричну енергію. Натомість, було надано постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), які не мають відношення до зміни тарифів на електричну енергію в період виконання договору, а також довідки, які не містять інформації щодо коливання ціни на електричну енергію на ринку в сторону його збільшення, і є лише документами довідково-інформаційного характеру.

Як наслідок, постачальник отримав надмірну безпідставну сплату бюджетних коштів в сумі майже 450 тис. грн. Прокуратура через суд вимагає від підприємства повернути ці бюджетні кошти.

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд у Харкові над нотаріусом, який за 20 тисяч гривень підробив документ.

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