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29.06.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

ХНУРЕ увійшов до списку кращих вишів світу

Університет потрапив до числа найкращих вишів світу за версією QS World University Rankings-2024.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».
 
Попри війну і дуже важкі умови Харківський національний університет радіоелектроніки вдруге увійшов до рейтингу і посів місце в групі 1201-1400.
 
QS World University Rankings-2024 – один із найвідоміших міжнародних академічних рейтингів. Він складений британською консалтинговою компанією Quacquarelli Symonds і опублікований 28 червня.
 
Загалом до QS World University Rankings – 2024 увійшли 11 українських закладів вищої освіти.
 
До 2023 року вищі навчальні заклади оцінювали за шістьма такими показниками:
 
  • репутація в академічному середовищі;
  • цитованість наукових публікацій представників університету;
  • співвідношення кількості викладачів і студентів;
  • ставлення роботодавців до випускників;
  • відносна чисельність іноземних викладачів;
  • відносна кількість іноземних студентів.
 
У 2023 році було включено три нові індикатори:
 
  • результати працевлаштування;
  • міжнародна дослідницька мережа;
  • сталий розвиток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що учасники основних сесій національного мультипредметного тесту можуть дізнатися свої результати, які розміщено в персональних кабінетах.

Источник:   ХНУРЕ
 Тэги:  освіта, харків
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