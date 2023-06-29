29.06.2023 18:05 Віталій Хінєвіч

ХНУРЕ увійшов до списку кращих вишів світу

Університет потрапив до числа найкращих вишів світу за версією QS World University Rankings-2024.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».

Попри війну і дуже важкі умови Харківський національний університет радіоелектроніки вдруге увійшов до рейтингу і посів місце в групі 1201-1400.

QS World University Rankings-2024 – один із найвідоміших міжнародних академічних рейтингів. Він складений британською консалтинговою компанією Quacquarelli Symonds і опублікований 28 червня.

Загалом до QS World University Rankings – 2024 увійшли 11 українських закладів вищої освіти.

До 2023 року вищі навчальні заклади оцінювали за шістьма такими показниками:

репутація в академічному середовищі;

цитованість наукових публікацій представників університету;

співвідношення кількості викладачів і студентів;

ставлення роботодавців до випускників;

відносна чисельність іноземних викладачів;

відносна кількість іноземних студентів.

У 2023 році було включено три нові індикатори:

результати працевлаштування;

міжнародна дослідницька мережа;

сталий розвиток.

Раніше РЕДПОСТ писав, що учасники основних сесій національного мультипредметного тесту можуть дізнатися свої результати, які розміщено в персональних кабінетах.