29.06.2023 18:05 Віталій Хінєвіч
ХНУРЕ увійшов до списку кращих вишів світу
Університет потрапив до числа найкращих вишів світу за версією QS World University Rankings-2024.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут».
Попри війну і дуже важкі умови Харківський національний університет радіоелектроніки вдруге увійшов до рейтингу і посів місце в групі 1201-1400.
QS World University Rankings-2024 – один із найвідоміших міжнародних академічних рейтингів. Він складений британською консалтинговою компанією Quacquarelli Symonds і опублікований 28 червня.
Загалом до QS World University Rankings – 2024 увійшли 11 українських закладів вищої освіти.
До 2023 року вищі навчальні заклади оцінювали за шістьма такими показниками:
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репутація в академічному середовищі;
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цитованість наукових публікацій представників університету;
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співвідношення кількості викладачів і студентів;
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ставлення роботодавців до випускників;
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відносна чисельність іноземних викладачів;
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відносна кількість іноземних студентів.
У 2023 році було включено три нові індикатори:
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результати працевлаштування;
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міжнародна дослідницька мережа;
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сталий розвиток.
Раніше РЕДПОСТ писав, що учасники основних сесій національного мультипредметного тесту можуть дізнатися свої результати, які розміщено в персональних кабінетах.
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