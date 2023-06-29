29.06.2023 16:59 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть жінку, яка протизаконно захопила та забудувала ділянку землі у місті
Зухвала поведінка мешканки Харкова завдала сотні тисяч гривень шкоди.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, жінка з чоловіком, після придбання квартири по вул. Хабарова в Харкові, самовільно зайняла прилеглі землі. Так, без розробки та погодження проекту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому було огороджено парканом.
Незаконно побудовані споруди утворюють мініготель і використовуються у комерційній діяльності обвинуваченої. Самовільне зайняття земельної ділянки, використання ділянки не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу завдало шкоди на суму майже 600 тис. грн.
Справу розглядатимуть у Фрунзенському районному суді м. Харкова.
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