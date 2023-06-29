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29.06.2023  16:59   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть жінку, яка протизаконно захопила та забудувала ділянку землі у місті

Зухвала поведінка мешканки Харкова завдала сотні тисяч гривень шкоди.

Судитимуть жінку, яка захопила та забудувала ділянку землі у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, жінка з чоловіком, після придбання квартири по вул. Хабарова в Харкові, самовільно зайняла прилеглі землі. Так, без розробки та погодження проекту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому було огороджено парканом. 
 
 
Незаконно побудовані споруди утворюють мініготель і використовуються у комерційній діяльності обвинуваченої. Самовільне зайняття земельної ділянки, використання ділянки не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу завдало шкоди на суму майже 600 тис. грн.
 
Судитимуть жінку, яка захопила та забудувала ділянку землі у Харкові
 
Справу розглядатимуть у Фрунзенському районному суді м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як шахрай на Харківщині втік з телефоном чоловіка.

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, ділянка землі
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