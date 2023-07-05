05.07.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана з ремонтом трамвайної колії.



У Харкові деякі трамваї змінять маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на пл. Сергіївській та вул. Полтавський Шлях, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Конєва, буде припинений з 9:00 до 16:00 6 липня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський –вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Також рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде припинений з 10:00 до 15:00 6 та 7 липня. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю ремонту контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники Укрзалізниці знаходять і повертають власникам 68% речей, забутих у поїздах.