05.07.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жителі Одеської області скоїли крадіжку на тисячі доларів

Чоловіки у вересні 2021 року обікрали гараж, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому на суму близько 15 тисяч доларів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До Лозівського районного відділу поліції звернувся 31-річний чоловік. Він повідомив, що в його гараж проникли невідомі та викрали двигун від човна, ехолот, навігаційний пристрій та інше.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили зловмисників, ними виявились мешканці міста Одеса 26, 28 та 30 років. Як з’ясувалося, чоловіки спеціалізувалися на крадіжках двигунів.

Напередодні злочину потерпілий опублікував оголошення в соціальних мережах щодо продажу двигуна від човна. Що й зацікавило зловмисників. Вони спеціально приїхали до міста Лозова, встановили, де саме зберігається двигун, а потім проникли до гаражу та вчинили крадіжку.

5 липня 2023 року оперуповноважені та слідчі Лозівського районного відділу поліції за участі працівників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області провели обшуки за місцем мешкання зловмисників у місті Одеса. Речові докази вилучено.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.