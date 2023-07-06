    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Військові рф завдали авіаударів по трьох селищах Харківщини
06.07.2023  08:42   Рита Парфенова

Військові рф завдали авіаударів по трьох селищах Харківщини

Обстрілів з повітря зазнали села Плетенівка Чугуївського району та Іванівки й Кислівки Куп'янського району.


Фото з відкритих джерел

Подробиці добових обстрілів розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ.

На Слобожанському напрямку протягом доби протвник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного, Козачої Лопані, Зеленого Харківського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

У селі Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.

5 липня о 14.45 у місті  Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.07 Надзвичайні події Військові рф завдали удар по Харківщині: горить залізнична станція «Одноробівка» (фото) 06.07 Надзвичайні події Фото наслідків обстрілів Харківщини показали в поліції 05.07 ЖКГ На Харківщині ремонтують постраждалі від обстрілу Іскандерами будинки та забезпечують людей харчуванням та житлом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 