Військові рф завдали авіаударів по трьох селищах Харківщини

Обстрілів з повітря зазнали села Плетенівка Чугуївського району та Іванівки й Кислівки Куп'янського району.
Подробиці добових обстрілів розповіли в ХОВА, повідомляє РЕДПОСТ.
На Слобожанському напрямку протягом доби протвник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного, Козачої Лопані, Зеленого Харківського району.
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.
У селі Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.
5 липня о 14.45 у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 липня 2023 року.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Харкові небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.
Сьогодні всі охочі можуть «обмінюватись своїми душами» на повних правах — 6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку.
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