10.07.2023 17:38 Дмитро Колонєй

Ремонт змінить рух транспорту на харківській магістралі

Про заборону руху та внесені зміни у маршрут поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.



Ремонт змінить рух транспорту на харківській магістралі



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент інфраструктури, буде припинений рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине». що пов’язано з ремонтом трамвайної колії. Обмеження буде діяти з 9:00 до 16:00 11 липня 2023 року.

Зміниться рух трамваю №3 - він курсуватиме так:

розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відкрили рух транспорту на двох тимчасових переправах.