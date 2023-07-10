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10.07.2023  17:38   Дмитро Колонєй

Ремонт змінить рух транспорту на харківській магістралі

Про заборону руху та внесені зміни у маршрут поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


Ремонт змінить рух транспорту на харківській магістралі
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, буде припинений рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине». що пов’язано з ремонтом трамвайної колії. Обмеження буде діяти з 9:00 до 16:00 11 липня 2023 року.
 
Зміниться рух трамваю №3 - він курсуватиме так:
  • розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відкрили рух транспорту на двох тимчасових переправах.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харків
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