10.07.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Згідно з графіком: у Харкові триває підготовка внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» у рамках заходів щодо підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період завершили відновлювальні роботи у понад трьох тисячах будинків комунальної форми власності, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

«Бригади управління вже підготували до експлуатації в опалювальний період внутрішньобудинкові комунікації у 55 відсотках будинків, що знаходяться у зоні нашої відповідальності. Інтенсивні огляди та ремонти тривають у всіх районах міста відповідно до складеного плану. Зокрема, масштабні реконструкції з оновленням систем холодної води чи каналізації та заміною запірної арматури завершили у 300 будинках із 600 адрес, запланованих до кінця літа.

Наразі майстри районних ділянок проводять значні перекладки мереж у будинках вулицями – Грицевця, Академіка Богомольця, Івана Кіркача, Героїв Праці, Китаєнка, Москалевської, а також на проспекті Тракторобудівників», - зазначив начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерій Харлан.

За його словами, системно та своєчасно реагуємо на звернення харків'ян, щодня усуваючи понад 300 аварійних ситуацій різного ступеня складності. Особливо почастішали виклики на ремонт та прочищення каналізаційних мереж.

«Хочу звернутися до споживачів наших послуг з проханням, дбайливо ставитися до системи стоків. У літній період, коли відключають на ремонтні роботи подачу гарячої води, зазвичай зростає аварійність на каналізаційних мережах. Холодна вода не може повністю усувати затори в трубах. Зверніть увагу на цей фактор та частіше промивайте комунікації гарячою водою з миючими засобами, а головне - не перетворюйте каналізацію на сміттєпровід.

У наших майстрів зараз дуже напружений період – продовжуємо підготовку комунікацій до опалювального сезону, підключаємо до послуг новоприбулих, беремо участь у облаштуванні притулків. І витрачаємо дорогоцінний час на прочистку каналізації, тому що хтось із мешканців викинув туди вологі серветки чи очистки овочів», - наголосив начальник управління.

Тенденцію зростання викликів на усунення закупорок відзначено і на зовнішніх каналізаційних мережах. Так, за минулий тиждень ремонтники комплексу «Харківводовідведення» усунули 548 засорів на міській системі стоків, і це при тому, що регулярно ведеться планове профілактичне прочищення трубопроводів.