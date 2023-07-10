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10.07.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Енергетики відновили світло у селі Синичено на Харківщині

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю заживили село Синичено Ізюмської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, енергетики розпочали ремонтні роботи після розмінування села і отримання допуску від саперів.
 
За словами начальника РЕМ, населений пункт розташований майже на кордоні з Донецькою областю, тому руйнування тут значні – пошкоджено до 70% електромереж.
 
"Після повернення електрики жителям села Студенок ми одразу перейшли працювати в Синичено. Замінили понад 10 зруйнованих опор, відремонтували одну лінію 0,4 кВ. Ще одну повітряну лінію, яка була повністю знищена, побудували з нуля. Понад 30 родин, які живуть в селі, тепер знову отримують послугу електропостачання", - зазначив Віталій Борщ.
 
Він також розповів, що фахівці місцевого району електричних мереж розпочали ремонтні роботи у селі Співаківка Оскільської територіальної громади: найближчим часом тут заживлять перших споживачів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують усувати наслідки негоди.
 
Источник:   АТ «Харківобленерго»
 Тэги:  жкг, харків
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