10.07.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області триває прийом заявок до програми «Варто: підтримка ветеранського бізнесу»

Український ветеранський фонд надаватиме фінансування бізнесу ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на конкурсній основі.



ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Останній день прийому заявок до програми «Варто: підтримка ветеранського бізнесу» 13 липня 2023 року. Сума фінансування проєктів складає:

мінімальна запитувана сума на проєкт – 500 000 грн;

максимальна запитувана сума на проєкт – 3 000 000 грн.

Хто має право на отримання фінансової підтримки в рамках даного конкурсного відбору проєктів:

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Запитання та уточнення щодо проєкту можна надсилати на пошту [email protected] (з обов’язковим зазначенням теми листа «Варто: підтримка ветеранського бізнесу»).

Умови конкурсу, зразки документів та інформаційні матеріали розміщено за посиланням