10.07.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Слідчі заочно повідомили про підозру «народному міліціонеру» з Балаклії

У тимчасово окупованому місті Балаклія чоловік добровільно обійняв посаду так званого «бійця спеціального відділення швидкого реагування УВС військової цивільної адміністрації Харківської області».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що під час окупації «псевдоміліціонер» затримував і допитував громадян у місті Балаклія Ізюмського району.

8 липня слідчі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури за оперативним супроводом оперуповноважених відділу поліції заочно повідомили 36-річному зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.