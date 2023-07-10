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10.07.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Потребувала термінової трансплантації нирки: харків'янку врятував її чоловік

Жінці була потрібна термінова трансплантація життєво важливого органу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Інститут серця МОЗ України.
 
Повідомляється, що харківʼянка потребувала термінової трансплантації нирки, адже характер її діагнозу вже становив реальну загрозу для життя.
 
«Чоловік пацієнтки наполіг на тому, щоб нирку для дружини взяли саме в нього, адже пошук донора потребує дорогоцінного часу. На щастя, він підійшов як донор, трансплантація відбулася й була успішною.
 
Завідуючий відділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця МОЗ України Михайло Загрийчук та команда лікарів Інституту серця МОЗ України, котрі оперували пацієнтку, визнають, що це подружжя було прикладом дивовижної відданості та турботи один про одного. Ми щиро бажаємо нашим пацієнтам здоровʼя, а ще безмежного кохання»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики подарували друге життя жінці з Харкова.
 
Источник:   Інститут серця МОЗ України
 Тэги:  медицина, харків
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