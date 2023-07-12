    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 липня
12.07.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 12 липня

Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+18°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-західний, 2.8 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +20°...+21°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 4.1 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 
Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +20°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер західний, 4.6 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

12 липня відзначається день пам'яті славних і всехвальних первоверховних святих апостолів Петра і Павла. Цей день вважається верхівкою літа. 
 
Наші пращури помітили, якщо ясно на Петрів день – рік буде хорошим, а якщо дощ – 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий. З цього приводу існувала приказка: "Петро-Павло жару додали". 
 
Якщо зозуля кує після Петрового дня, то, значить, літо буде хороше, довге і сніг нескоро випаде.
 
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 липня 10.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 10 липня 09.07 Погода Прогноз погоди у Харкові на 9 липня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 