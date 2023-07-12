12.07.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 12 липня

Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+18°C (відчувається як +18°C). Вітер північно-західний, 2.8 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +20°...+21°C (відчувається як +20°C). Вітер північно-західний, 4.1 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +20°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер західний, 4.6 м/с. Вологість повітря 49%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

12 липня відзначається день пам'яті славних і всехвальних первоверховних святих апостолів Петра і Павла. Цей день вважається верхівкою літа.

Наші пращури помітили, якщо ясно на Петрів день – рік буде хорошим, а якщо дощ – 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий. З цього приводу існувала приказка: "Петро-Павло жару додали".

Якщо зозуля кує після Петрового дня, то, значить, літо буде хороше, довге і сніг нескоро випаде.