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04.08.2023  19:51   Дмитро Колонєй

Стало відомо, які селища Харківщини обстріляли окупанти

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 3 населених пунктів Харківщини: Гатище, Вовчанськ, Бочкове.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 5 населених пунктів Харківської області: Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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