03.01.2024 18:17 Дмитро Колонєй

З полону додому повернулися більше двухсот українських захисників

Частина звільнених українців боронила Маріуполь та «Азовсталь».

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Верховну Раду України, додому з полону повернулися 230 українців. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники, захисники міста Маріуполь, острова Зміїний, є оборонці, які були на заводі "Азовсталь", воїни територіальної оборони.

2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома!

Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація.

Надалі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і всі його представники працюватимуть над тим, щоб репатріації відбувалися!