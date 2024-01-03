03.01.2024 18:17 Дмитро Колонєй
З полону додому повернулися більше двухсот українських захисників
Частина звільнених українців боронила Маріуполь та «Азовсталь».
Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням
на Верховну Раду України, додому з полону повернулися
230 українців. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники, захисники міста Маріуполь, острова Зміїний, є оборонці, які були на заводі "Азовсталь", воїни територіальної оборони.
2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома!
Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація.
Надалі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і всі його представники працюватимуть над тим, щоб репатріації відбувалися!
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