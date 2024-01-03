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03.01.2024  18:17   Дмитро Колонєй

З полону додому повернулися більше двухсот українських захисників

Частина звільнених українців боронила Маріуполь та «Азовсталь».

 
Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Верховну Раду України, додому з полону повернулися 230 українців.   Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники, захисники міста Маріуполь, острова Зміїний, є оборонці, які були на заводі "Азовсталь", воїни територіальної оборони.
 
 
2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома!
 
Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація.
 
 
Надалі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і всі його представники працюватимуть над тим, щоб репатріації відбувалися!
 
Тэги:  полог, звільнення, агрессия россии
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