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02.10.2023  13:35   Рита Парфенова

Скільки у Харкові коштують овочі нового врожаю

У Харкові з початку вересня майже усі сезонні овочі подешевшали, за виключенням ріпчастої цибулі.


Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.

Фахівцями Департаменту було проведено аналіз цін на сільськогосподарську продукцію нового врожаю на ринках та в супермаркетах Харкова.

Результати аналізу показали, що з початку вересня на ринках знизилися ціни на картоплю (-21%), моркву (-29%), буряк (-28%) та капусту (-18%). Водночас виросли ціни на ріпчасту цибулю (+2%).

У середньому роздрібні ціни на сезонні овочі у супермаркетах міста становлять:

  • картопля – 9,4 грн/кг;
  • цибуля ріпчаста – 13,1 грн/кг;
  • морква – 8,5 грн/кг;
  • буряк – 9,6 грн/кг;
  • капуста білокачанна – 8,1 грн/кг.

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На ринках ціни такі;

  • картопля – 10,2 грн/кг;
  • цибуля – 15,75 грн/кг;
  • морква – 11,2 грн/кг;
  • буряк – 11,5 грн/кг;
  • капуста білокачанна – 10,25 грн/кг.

Також у Харкові працюють спеціалізовані майданчики, на яких харків’яни можуть придбати овочі за оптовими цінами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські супермаркети оновили цінники на 5 продуктів.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ціни, харків
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