02.10.2023 13:35 Рита Парфенова

Скільки у Харкові коштують овочі нового врожаю

У Харкові з початку вересня майже усі сезонні овочі подешевшали, за виключенням ріпчастої цибулі.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.



Фахівцями Департаменту було проведено аналіз цін на сільськогосподарську продукцію нового врожаю на ринках та в супермаркетах Харкова.



Результати аналізу показали, що з початку вересня на ринках знизилися ціни на картоплю (-21%), моркву (-29%), буряк (-28%) та капусту (-18%). Водночас виросли ціни на ріпчасту цибулю (+2%).



У середньому роздрібні ціни на сезонні овочі у супермаркетах міста становлять:

картопля – 9,4 грн/кг;

цибуля ріпчаста – 13,1 грн/кг;

морква – 8,5 грн/кг;

буряк – 9,6 грн/кг;

капуста білокачанна – 8,1 грн/кг.

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На ринках ціни такі;

картопля – 10,2 грн/кг;

цибуля – 15,75 грн/кг;

морква – 11,2 грн/кг;

буряк – 11,5 грн/кг;

капуста білокачанна – 10,25 грн/кг.

Також у Харкові працюють спеціалізовані майданчики, на яких харків’яни можуть придбати овочі за оптовими цінами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що українські супермаркети оновили цінники на 5 продуктів.