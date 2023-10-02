Скільки у Харкові коштують овочі нового врожаю

У Харкові з початку вересня майже усі сезонні овочі подешевшали, за виключенням ріпчастої цибулі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.
Фахівцями Департаменту було проведено аналіз цін на сільськогосподарську продукцію нового врожаю на ринках та в супермаркетах Харкова.
Результати аналізу показали, що з початку вересня на ринках знизилися ціни на картоплю (-21%), моркву (-29%), буряк (-28%) та капусту (-18%). Водночас виросли ціни на ріпчасту цибулю (+2%).
У середньому роздрібні ціни на сезонні овочі у супермаркетах міста становлять:
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На ринках ціни такі;
Також у Харкові працюють спеціалізовані майданчики, на яких харків’яни можуть придбати овочі за оптовими цінами.
Раніше РЕДПОСТ писав, що українські супермаркети оновили цінники на 5 продуктів.
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Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
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