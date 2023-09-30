30.09.2023 16:20 Дмитро Колонєй
Популіярні овочі зростають у ціні
Українські супермаркети оновили цінники на 5 продуктів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Оne.ua в Україні зросли ціни на овочі з «борщового набору» та тепличні огірки та помідори.
Молода капуста
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Наприкінці вересня її вартість зросла на понад три гривні з в середньому за 15,58 гривні у серпні до 18,87 гривні. Найдешевші ціни - від 14,80 до 15,90 гривень.
Картопля
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Цінники на овоч зросли у середньому з 12,86 гривні у серпні до 17,50 гривні за кілограм. Розбіг цін - від10,50 до 18,96 гривні.
Часник
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Його вартість зросла більш ніж на 20 гривень - зі 125,85 гривні наприкінці літа за кілограм до 145,94 гривні. Найнижчі ціни 125 та 139 гривень.
Помідори
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Овоч, особливо, теплиний, подорожчав більш ніж на третину з 39,05 гривень у середньому за кілограм місяць тому до 61,34 гривні,
Огірки
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Також, піднялись у ціні приблизно на 30%
Чому зростають ціни на тепличні овочі
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Завершення сезону кавунів і динь та скорочення пропозиції тепличної продукції.
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Поступове завершення сезону баштанних культур та стабільний попит, призводить до того, що продавці поступово почали підвищувати відпускні ціни, які за тиждень зросли відразу на 30%.
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Використання підігріву впоинуло на ціну на томатів = зрпостання собівартості
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А холодні ночі та через те скорочення пропозиції, стало причиною зростання цін огірків.
Експерти не виключають зниження цін за окремими сегментами овочів борщового набору, особливо продукції, яка не підлягає довгостроковому зберіганню.
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