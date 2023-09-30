30.09.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Якою буде погода у жовтні: дихання Арктики Україна відчує вже в середині місяця

Метеорологи розповіли про температуру, опади, можливі пожежі і чи випаде перший сніг.



РЕДПОСТ

Яу повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Мeteoprog.com,у зв'язку зі зміною клімату, за останні 10 – 15 років погода у жовтні стала помітно м'якшою, з вищим температурним тлом і менш вираженою її амплітудою протягом місяця.

У нашій країні з перших чисел жовтня відбудеться зниження температури повітря, починаючи із західних та північних областей на 4 – 7 °С, проте середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму. Опадів прогнозується мало, оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у межах.

У другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, то в міру свого просування, температурне тло відчутно знизиться. У цей період Україна також відчує перше подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозку, а вдень ледь перевищуватиме +13…+16 °С. Відповідно, ймовірність опадів виявиться мінімальною.

Після 18 – 20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності. Щодо першого снігу, то малоймовірно його випадання у жовтні, за винятком високогірних районів Карпат.При цьому бабине літо настане у другій половині місяця, проте про його тривалість поки що судити зарано.

Таким чином, загалом за місяць кількість опадів по Україні становитиме 25 – 60 мм, що нижче за норму на 15 – 35%; у західних областях та у Карпатах може випасти 65 – 110 мм, що близько норми. Середньомісячна температура повітря розподілиться досить рівномірно по країні і становитиме +7…+13 °С, що вище за норму на 1 – 2 °С. При цьому тепліший жовтень варто очікувати в західних та південно-західних областях, а на Півночі Лівобережжя та на крайньому сході країни відхилення від норми вийде незначним (у межах +0,5…+0,9 °С).

Окремо варто згадати про пожежну небезпеку. У зв'язку з прогнозованим дефіцитом опадів і негативною ситуацією, що склалася на кінець вересня, наступного місяця (принаймні в його першій половині) тенденція розвитку ґрунтової посухи і найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас) збережеться в більшості областей України (за винятком західних регіонів) ). Слід бути уважними та свідомими при поводженні з вогнем на відкритій місцевості. Категорично забороняється спалювання листя, сухої трави та бадилля. Це вкрай негативно впливає якість повітря, екосистему і тягне у себе адміністративну, а деяких випадках і кримінальну відповідальність.