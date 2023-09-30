30.09.2023 17:50 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік ошукав людей на сотні тисяч

Слідчі Харківщини оголосили підозру шахраю та шукають посібника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції,чоловік діяв за схемою “Дзвінок із банку”:

Чоловік відшукував клієнтів банків

Дзвонив їм під виглядом співробітника служби безпеки банку.

Повідомляв неправдиву інформацію стосовно операцій із банківськими картками громадян та вводили їх в оману.

Ошукані громадяни повідомляли інформацію щодо своїх банківських карток (номера, пін-коди) або самостійно перераховували грошові кошти на реквізити, заздалегідь повідомлені псевдо співробітником служби безпеки банку.

В ході розшуків працівники поліції викрили 20-річного молодика, студента одного з місцевих навчальних закладів.

Після отримання коштів, частину зловмисник знімав готівкою, інші перераховував на заздалегідь підготовлені банківські картки. Для конспіративності вчинюваних шахрайських дій зловмисник вводив в оману своїх знайомих та використовував їх банківські картки під надуманими приводами.

Молодику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Вживаються заходи для встановлення співучасників злочину та їх затримання.

Источник: ГУ Нацполіції

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