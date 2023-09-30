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30.09.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік через соціальну мережу вчиняв шахрайські дії

Чоловік здійснював незаконну діяльність через соціальну мережу «Фейсбук».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зловмисник знаходив оголошення про втрачені речі та пропонував повернути їх господарям за винагороду. 
 
Таким чином 38-річний мешканець села Новоселівка Харківського району ошукав понад 20 осіб з різних областей, на суму близько 40 тисяч гривень. 
 
В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили мобільні пристрої та сім-карти. 
 
Слідчі Красноградського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. 
 
Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 3 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік знущався з літніх батьків.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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