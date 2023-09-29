29.09.2023 16:09 Дмитро Колонєй
У Харкові чоловік знущався з літніх батьків
Домашнього насильника з Харкова притягнули до відповідальності.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, До харківських правоохоронців звернулася 64-річна жінка, яка поінформувала про постійні образи та психологічне насильство з боку свого 42-річного сина. Він поводився неадекватно з нею. Також у вересні 2023 року заподіяв фізичне насильство щодо 72-річного батька.
Протягом 2023 року поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 3 склали щодо порушника 4 протоколи про вчинення домашнього насильства.
Слідчі райуправління відкрили кримінальні провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) та ч. 2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.
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