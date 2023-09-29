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29.09.2023  16:09   Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік знущався з літніх батьків

Домашнього насильника з Харкова притягнули до відповідальності.

Знущався з літніх батьків та може сісти на два роки домашній насильник з Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції,  До харківських правоохоронців звернулася 64-річна жінка, яка поінформувала про постійні образи та психологічне насильство з боку свого 42-річного сина.   Він  поводився неадекватно з нею. Також у вересні 2023 року заподіяв фізичне насильство щодо 72-річного батька. 
 
Протягом 2023 року поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП № 3 склали щодо порушника 4 протоколи про вчинення домашнього насильства.
 
Слідчі райуправління відкрили кримінальні провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) та ч. 2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
 
Правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень. Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, домашнє насильство, харків
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