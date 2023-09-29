29.09.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

У двох населених пунктах Харківщини тимчасово відключать газопостачання

З метою підготовки газових мереж до сталого функціонування під час опалювального періоду 2023-2024 р.р. буде призупинена доставка газу у двох населених пунктах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

2 жовтня з 8:00 буде тимчасово призупинена доставка газу споживачам села Григорівка Солоніцівської громади, що мешкають за адресами:

вул. Зелена;

пров. Зелений;

вул. Мирна;

пров. Мирний;

вул. Молодіжна;

в-д. Молочний.

Відновлення газопостачання буде проводитися 02 жовтня до 17:00 години.

3 жовтня з 9:00 тимчасово буде призупинено доставку газу споживачам міста Богодухів, що мешкають у житловому масиві по вул. Космічна.

Відновлення газопостачання буде проводитися 03 жовтня до 17:00 години.

Для відновлення газопостачання необхідна присутність мешканців домоволодінь в кожному газифікованому будинку (квартирі) та забезпечення доступу до газопроводу-вводу та газоспоживаючого обладнання.