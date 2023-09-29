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29.09.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

У двох населених пунктах Харківщини тимчасово відключать газопостачання

З метою підготовки газових мереж до сталого функціонування під час опалювального періоду 2023-2024 р.р. буде призупинена доставка газу у двох населених пунктах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
2 жовтня з 8:00 буде тимчасово призупинена доставка газу споживачам села Григорівка Солоніцівської громади, що мешкають за адресами:
 
  • вул. Зелена;
  • пров. Зелений;
  • вул. Мирна;
  • пров. Мирний;
  • вул. Молодіжна;
  • в-д. Молочний.
Відновлення газопостачання буде проводитися 02 жовтня до 17:00 години. 
 
3 жовтня з 9:00 тимчасово буде призупинено доставку газу споживачам міста Богодухів, що мешкають у житловому масиві по вул. Космічна.
 
Відновлення газопостачання буде проводитися 03 жовтня до 17:00 години.
 
Для відновлення газопостачання необхідна присутність мешканців домоволодінь в кожному газифікованому будинку (квартирі) та забезпечення доступу до газопроводу-вводу та газоспоживаючого обладнання.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Основ'янському районі Харкова перекладають магістральний водовід.
 
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
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