29.09.2023 15:55 Віталій Хінєвіч
У двох населених пунктах Харківщини тимчасово відключать газопостачання
З метою підготовки газових мереж до сталого функціонування під час опалювального періоду 2023-2024 р.р. буде призупинена доставка газу у двох населених пунктах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
2 жовтня з 8:00 буде тимчасово призупинена доставка газу споживачам села Григорівка Солоніцівської громади, що мешкають за адресами:
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вул. Зелена;
-
пров. Зелений;
-
вул. Мирна;
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пров. Мирний;
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вул. Молодіжна;
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в-д. Молочний.
Відновлення газопостачання буде проводитися 02 жовтня до 17:00 години.
3 жовтня з 9:00 тимчасово буде призупинено доставку газу споживачам міста Богодухів, що мешкають у житловому масиві по вул. Космічна.
Відновлення газопостачання буде проводитися 03 жовтня до 17:00 години.
Для відновлення газопостачання необхідна присутність мешканців домоволодінь в кожному газифікованому будинку (квартирі) та забезпечення доступу до газопроводу-вводу та газоспоживаючого обладнання.
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