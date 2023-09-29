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29.09.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Факт незаконної торгівлі підакцизної продукції виявили на Харківщині

У власника крамниці були відсутні дозвільні документи на реалізацію алкогольних напоїв.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Факт незаконної торгівлі підакцизною продукцією виявили під час відпрацювання поліцейські офіцери Солоницівської громади в одному із магазинів села Подвірки. При перевірці документів виявилося, що у власника крамниці відсутні дозвільні документи на реалізацію алкогольних напоїв.
 
Загалом поліцейські вилучили з торгового закладу підакцизну продукцію на загальну суму майже 20 тисяч гривень. На власника магазина правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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