29.09.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Факт незаконної торгівлі підакцизної продукції виявили на Харківщині

У власника крамниці були відсутні дозвільні документи на реалізацію алкогольних напоїв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Факт незаконної торгівлі підакцизною продукцією виявили під час відпрацювання поліцейські офіцери Солоницівської громади в одному із магазинів села Подвірки. При перевірці документів виявилося, що у власника крамниці відсутні дозвільні документи на реалізацію алкогольних напоїв.

Загалом поліцейські вилучили з торгового закладу підакцизну продукцію на загальну суму майже 20 тисяч гривень. На власника магазина правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.