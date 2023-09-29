29.09.2023 15:19 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть посадовицю при окупантах
Чекає на суд у Харкові прибічниця загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 49-річна жителька Куп’янська перейшла на бік ворога під ча окупації:
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обійняла посаду «и. о. заведующей сектором социальних гарантий и компенсаций» у так званому «Управлении труда и социальной политики ВГА Купянского района»;
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архівувала документацію відділу;
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готувала поточну звітність;
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займалася списуванням особових рахунків та виплатних відомостей;
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приймала заяви від місцевих мешканців для подальшої виплати останнім матеріальної допомоги від окупаційної влади.
Правоохоронці викрили жінку. Обвинувальний акт розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
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