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29.09.2023  15:19   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть посадовицю при окупантах

Чекає на суд у Харкові прибічниця загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 49-річна жителька Куп’янська перейшла на бік ворога під ча окупації:
 
  • обійняла посаду «и. о. заведующей сектором социальних гарантий и компенсаций» у так званому «Управлении труда и социальной политики ВГА Купянского района»;
  • архівувала документацію відділу;
  • готувала поточну звітність;
  • займалася списуванням особових рахунків та виплатних відомостей;
  • приймала заяви від місцевих мешканців для подальшої виплати останнім матеріальної допомоги від окупаційної влади.
 
Правоохоронці викрили жінку. Обвинувальний акт розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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