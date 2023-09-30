30.09.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 29 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 312 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 29 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,8 га території, з них 7710 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування; 4,1 км ліній електропередач, 3,2 км газопроводів, 9 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 312 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 34 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 164 саперів та 69 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3654 га території 278 км автомобільних доріг, 2643,5 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 204,4 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 78 тис. 913 ВНП.