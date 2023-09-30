30.09.2023 09:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники усували наслідки обстрілів

Протягом доби з 29 по 30 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворог продовжував обстрілювати Куп’янський та Чугуївський райони, спричинивши 3 пожежі.

О 10:48 рятувальники 14-ї і 44-ї ДПРЧ виїхали на ліквідацію пожежі до с. Кучерівка Петропавлівської громади. Там ворожий обстріл підпалив приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль та мотоцикл. Загальна площа, охоплена вогнем склала близько 150 кв.м. Крім того, навпроти враженого домоволодіння на відкритій території горіла суха трава на площі 1га. Пожежу вдалось ліквідувати о 13:05. Жертв та постраждалих немає.

Близько 11:00 вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на гасіння пожежі, яку спричинили окупанти у Вовчанську. Вони влучили снарядом у сінник на приватному подвір’ї. Також вибухом знищені 2 легкових автомобіля і житловий будинок. Площа пожежі склала 15 кв.м. На щастя обійшлось без жертв і постраждалих. Добровольці-вогнеборці під загрозою повторних обстрілів ліквідували вогонь об 11:50.

Вдень, о 15:20, ворог завдав артилерійського удару по с. Кіндрашівка Куп’янського району. В результаті обстрілу на околиці села на відкритій місцевості сталося декілька осередків займання. Горів сухостій на площі 3 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДПРЧ у складі 2-х оперативних відділень. Пожежу ліквідовано о 16:50. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Без постраждалих.

18 із 27 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 2 з них спричинили ворожі обстріли, решту – люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

Загалом цей період рятувальниками було здійснено 34 оперативних виїздів, з яких:

27 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

5 – допомога населенню і комунальним службам;

1 – чергування;

1 – інший виїзд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові людина підірвалася на вибуховому пристрої.