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30.09.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Ворожими обстрілами у Харківській області пошкоджено будинки

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
По селу Копанки Ізюмського району ворог завдав удару 2-ма керованими авіабомбами, пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих.
 
Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. Знищено та пошкоджено приватні автомобілі.
 
У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль, сталася пожежа.
 
Внаслідок обстрілу околиць села Кіндрашівка Куп'янського району сталася пожежа на відкритій території.
 
За добу постраждалих серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові людина підірвалася на вибуховому пристрої.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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