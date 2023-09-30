30.09.2023 18:25 Дмитро Колонєй
Кирило Буданов розповів про наступ росіян на Харків, що вони про нього думають та про ЗСУ у місті
Керівник воєнної розвідки Кирило Буданов торкнувся кількох тем, які стосуються наступу на Харків та його оборони.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов підняв пистання про уявлення росіян про Харків напередодні війни та необхідність пребування військових у місті:
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У Москві насправді вірили, що Харків російське місто, яке просто чекає «визволителів». Це реально правда
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Вавжалося ніби опір України можна буде швидко придушити, зокрема й у Харкові ― його російські окупанти мали намір захопити блискавично і без спротиву.
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На нараді московських військово-політичних вождів, яка відбулась незадовго до вторгнення в Україну, на якій вчергове почали дискусію, чи все готове [до повномасштабного вторгнення]. І почалась певна невпевненість, що там всі так вже сильно чекають російських вояків. І було підняте питання ― а куди витрачалися кошти стільки років? На наступній нараді всі сказали: знаєте, там все готове, треба заходити.
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Величезні гроші на підготовку до великої війни проти України росіяни просто розграбували.
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Більшість своїх розвідданих агресор отримував з повітря, тому захисники Харкова йшли на певні хитрощі ― розставляли опудала солдатів з автоматами.
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Кирило Буданов пояснив необхідність розміщення українських військ у житлових кварталах під час оборони Харкова та усіх інших українських міст. «Я взагалі здивований, що у нашому суспільстві комусь треба таке пояснювати. Згідно з цією логікою, треба тоді полишити житлові квартали. Можна стати в полі, але росіяни зайдуть у місто. Таким чином, вони свою задачу точно виконають. Ні, це абсолютно хибна логіка. [...] Це називається «ведення бойових дій у місті». Це війна. Тут інакше не буде», ― наголосив Кирило Буданов.
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