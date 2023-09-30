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30.09.2023  18:25   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов розповів про наступ росіян на Харків, що вони про нього думають та про ЗСУ у місті

Керівник воєнної розвідки Кирило Буданов торкнувся кількох тем, які стосуються наступу на Харків та його оборони.

Розповів про наступ росіян на Харків, що вони про нього думають та про ЗСУ у місті
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов підняв пистання про уявлення росіян про Харків напередодні війни та необхідність пребування військових у місті:
 
  • У Москві насправді вірили, що Харків російське місто, яке просто чекає «визволителів». Це реально правда
  • Вавжалося ніби опір України можна буде швидко придушити, зокрема й у Харкові ― його російські окупанти мали намір захопити блискавично і без спротиву.
  • На нараді московських військово-політичних вождів, яка відбулась незадовго до вторгнення в Україну, на якій вчергове почали дискусію, чи все готове [до повномасштабного вторгнення]. І почалась певна невпевненість, що там всі так вже сильно чекають російських вояків. І було підняте питання ― а куди витрачалися кошти стільки років? На наступній нараді всі сказали: знаєте, там все готове, треба заходити.
  • Величезні гроші на підготовку до великої війни проти України росіяни просто розграбували.
  • Більшість своїх розвідданих агресор отримував з повітря, тому захисники Харкова йшли на певні хитрощі ― розставляли опудала солдатів з автоматами.
  • Кирило Буданов пояснив необхідність розміщення українських військ у житлових кварталах під час оборони Харкова та усіх інших українських міст. «Я взагалі здивований, що у нашому суспільстві комусь треба таке пояснювати.  Згідно з цією логікою, треба тоді полишити житлові квартали.  Можна стати в полі, але росіяни зайдуть у місто. Таким чином, вони свою задачу точно виконають. Ні, це абсолютно хибна логіка. [...] Це називається «ведення бойових дій у місті». Це війна. Тут інакше не буде», ― наголосив Кирило Буданов.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, буданов, харків
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