02.10.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за місяць усунули понад 330 аварій на трубопроводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у вересні усунули 336 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 294 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 107 водорозбірних колонок.

Як повідомили на підприємстві, незважаючи на складний час, ремонтні бригади щодня роблять все необхідне для підтримки міського водопровідного господарства у належному стані. Своєчасно та якісно усуваються аварійні ситуації на трубопроводах, а також проводяться необхідні профілактичні заходи.

Для виконання цих відповідальних завдань задіються досвідчені ремонтники, забезпечені необхідною спецтехнікою та високоякісними матеріалами. Все це дозволяє утримувати ситуацію із подачею води харків'янам під повним контролем.

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Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».