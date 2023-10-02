02.10.2023 13:08 Рита Парфенова

Росіяни скинули на Харківщину керовану авіабомбу: фото наслідків

Прокурори зафіксували наслідки чергового обстрілу військовими рф території Куп'янщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, в ніч з 1 жовтня, близько 23:00, російська армія завдала удар по смт Куп'янськ-Вузловий, використовуючи, за попередніми даними, ФАБ-250. У результаті обстрілу були пошкоджені та зруйновані житлові будинки.

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Прокурори, у співпраці зі слідчими поліції, зафіксували наслідки цього акту збройної агресії з боку російської федерації. За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудове розслідування стосовно порушення законів та звичаїв війни, яке належить до категорії ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 жовтня 2023 року.