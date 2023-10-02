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02.10.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов представляє Харків на Форумі мерів у Женеві

Представляю Харків на Форумі мерів у Женеві - найглобальнішому майданчику для органів місцевого самоврядування кожного міста кожної країни.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
«Як віцепрезидент Бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН бачу своїм основним завданням долучити до процесу відновлення Харкова ще більше міжнародних партнерів та великих закордонних інвесторів. Залучити європейські країни, усю світову спільноту допомагати нам відбудовувати постраждале житло та інфраструктуру.
 
 
Між іншим, саме з такого форуму торік розпочалася наша потужна співпраця з розробки Генерального плану міста з британським архітектором Норманом Фостером.
 
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Ми працюємо, щоб Харків був кращим!»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові працюють над тим, щоб залучити інвесторів до відбудови міста, розвитку виробництва,передових креативних технологій та реалізації стартапів.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, женева
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