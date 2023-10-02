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02.10.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

У двох населених пунктах Харківської області тимчасово відключать газопостачання

Фахівці будуть проводити ремонтні роботи у зв'язку з чим буде припинено газопостачання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
У зв’язку з необхідністю виконання ремонтних робіт Харківським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів на вихідному газопроводі буде припинено газопостачання побутовим споживачам в с. Першотравневе Південноміської громади:
 
  • Відключення газу відбудеться 03.10.2023 р. о 09:00.
  • Відновлення газопостачання планується розпочати 04.10.2023 р. з 09:00

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Також у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі низького тиску в с. Рай-Оленівка буде припинено газопостачання побутовим споживачам по вул. Рай-Оленівська:
 
  • Відключення газу відбудеться 05.10.2023 р. о 09-00.
  • Відновлення газопостачання планується розпочати 06.10.2023 р. з 09-00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові газовики та студенти-художники створили новий мурал.

Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
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