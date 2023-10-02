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02.10.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Гуманітарний вантаж з Німеччини отримав Харків

До Харкова надійшов черговий гуманітарний вантаж від міжнародних партнерів у вигляді медикаментів та комплектів постільної білизни.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Департамент міжнародного співробітництва та Департамент охорони здоров’я у співпраці з неурядовою ГО «IsrаAid Germany e.V.» (Німеччина) та ГО «Аваліст» (Україна) забезпечили надходження до Харкова 120 колективних аптечок для захисних споруд та 400 комплектів постільної білизни для лікарень.
 
У подальшому цей вантаж буде розподілений серед «пунктів незламності», інших об’єктів соціального призначення та комунальних закладів охорони здоров’я. 
 
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У Департаменті міжнародного співробітництва зазначили, що це не перший гуманітарний вантаж, отриманий Харковом завдяки співпраці з організацією «IsrаAid Germany e.V.»
 
Раніше до міста надійшли два спеціальні пожежні автомобілі для потреб ГУ ДСНС у Харківській області, 200 тис. таблеток для знезараження води для  КП «Харківводоканал», а також медикаменти та предмети медичного призначення для громадських організацій Харкова.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, допомога
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