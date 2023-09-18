У Харкові судитимуть чоловіка, який допомагав уникнути мобілізації та вимагав гроші

18.09.2023 14:34 Дмитро Колонєй

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 37-річний чоловік «організовував» проходження військовозобов’язаними чоловіками медкомісії, за результатами якої їх визнавали непридатними до проходження військової служби і знімали з військового обліку. У подальшому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за кордон.

Вартість такої послуги вартувала від 3 до 5 тис. доларів США. При цьому частина військовозобов’язаних навіть не прибувала для проходження ВЛК.

Більше того, чоловік вимагав гроші від осіб, які за станом здоров’я дійсно не мали проходити військову службу. Зокрема встановлено, що обвинувачений повідомив чоловіку, який має вади зі здоров‘ям, що самостійно той не зможе пройти обстеження, військово-лікарську комісію та знятись з військового обліку.

За підготовку документів щодо медичного обстеження, отримання відповідних медичних висновків та подальше зняття з військового обліку ділок оголосив суму в розмірі 3000 доларів США. Здійснюючи психологічний тиск, обвинувачений заявив, що у разі відмови передати гроші потерпілого відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Усього ділок встиг отримати від потерпілого 2000 доларів США.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у обвинуваченого чорнові записи, підривач до ручних гранат типу УДЗ, корпус ручної осколкової гранати РГН та два ножі, виготовлені саморобним способом за типом мисливських загального призначення, які належать до категорії холодної зброї колючо-ріжучої дії.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Стосовно інших учасників оборудки триває досудове розслідування. Як повідомлялось раніше, на початку квітня цього року було повідомлено про підозру харків’янці за фактом пособництва в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Також серед підозрюваних — голова військово-лікарської комісії, якому інкримінують службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України), та двоє членів ВЛК і співробітник лікарні — вони підозрюються у складанні завідомо підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 358 КК України).