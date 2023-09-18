18.09.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області коти напали на дитину та чоловіка

Від укусів заражених тварин постраждали чоловік та дитина. В обох випадках напали домашні коти, які мешкали у приватному секторі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал голови Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.

У селі Бакшарівка Бунаківського старостинського округу домашня кішка вкусила за стопу хлопчика. Це сталося 13 вересня.

У п’ятницю, 15 вересня, у кішки підтвердили сказ. Відповідні висновки надала Харківська регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Дитина знаходиться під наглядом лікарів.

Також у Садовому 10 вересня домашня кішка напала на чоловіка. На четвертий день вона померла. У цьому випадку також підтвердили сказ. Чоловіку надають медичну допомогу.

«У зв’язку з цим 18 вересня на протиепізоотичній комісії вирішили ввести карантинні обмеження по сказу на території села Садове та Бакшарівка. Загрозливою зоною визнали село Іванівка, Богомолівка, Бритай, Різдвянка, Павлівка Друга та Зелений Гай. Запланували додаткові профілактичні заходи.

Прошу усіх мешканців громади у разі нападу тварин звертатися до медиків. Бережіть себе та будь здорові»,- повідомив Сергій Зеленський.