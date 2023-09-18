18.09.2023 14:19 Дмитро Колонєй

Удари українскими беспілотниками по Росії: Кирило Буданов розповів, чи є ризик ескалації

Очільник воєнної розвідки - про роль безпілотників у бойових операціях українських Сил безпеки та оборони.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, начальник воєнної розвідки України Кирило Буданов розповів про завдання українских беспілотників, які завдають удари по РФ

Застосовуючи ударні БПЛА, Україна прагне досягти декількох завдань:

виснажити російські системи ППО;

вивести з ладу військову техніку, зокрема авіацію;

завдати шкоду підприємствам російського ВПК;

створити психологічний ефект серед населення РФ;

порушити економічні процеси в Росії.

«Ми хочемо вивести їх росіян із зони комфорту», ― пояснив Кирило Буданов.

Він заперечив, що нова ударна потужність здатна призвести до ескалації з боку Росії або виставити Україну агресором.

«Ніхто не вважає Велику Британію або США агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини», ― нагадав Кирило Буданов.

До того ж, під час російсько-української війни вже були застосовані абсолютно всі конвенційні озброєння ― від підводних човнів до стратегічної авіації.

«Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в Москві. Але й Москва не повинна сподіватися провести його в Києві», ― підкреслив Кирило Буданов.