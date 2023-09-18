18.09.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік скоїв крадіжку у свого знайомого та його матері

У грудні минулого року мешканець села Грушівка Куп’янського району, який раніше вже мав «досвід» у вчиненні майнових злочинів, пожалівся своєму другу, що не має де жити.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Товариш запропонував пожити у нього в будинку, де він мешкав разом зі своєю матір’ю, яка через стан здоров’я була прикута до ліжка.

Трохи освоївшись у новому домі, 42-річний зловмисник зрозумів, що під подушкою в ліжку, на якому лежала жінка, лежить папка з грошима — заощадженнями господарів. Дочекавшись, коли власник будинку відлучився з дому, гість, користуючись тим, що жінка не могла ані чинити опір, ані покликати на допомогу, витягнув цю папку і забрав знайдені гроші собі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.