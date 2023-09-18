18.09.2023 13:30 Віталій Хінєвіч
У Харкові зіштовхнувся автомобіль із велосипедом
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Салтівському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
18 вересня по вулиці Валентинівській 62-річний водій автомобіля “Mitsubishi Colt” здійснив наїзд на 60-річного велосипедиста.
Постраждалий отримав різні тілесні ушкодження. Для надання допомоги його доставили до медичного закладу.
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові через ДТП
постраждали неповнолітні.
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