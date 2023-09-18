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18.09.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові зіштовхнувся автомобіль із велосипедом

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Салтівському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
18 вересня по вулиці Валентинівській 62-річний водій автомобіля “Mitsubishi Colt” здійснив наїзд на 60-річного велосипедиста. 
 
Постраждалий отримав різні тілесні ушкодження.  Для надання допомоги його доставили до медичного закладу.
 
 
Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через ДТП постраждали неповнолітні.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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