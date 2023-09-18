18.09.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники міняють водовод на проспекті Жуковського

Бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» проводять заміну 240 метрів технічно зношеної ділянки водоводу на проспекті Жуковського в Київському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 18 вересня, начальник ділянки з перекладання та санації водопровідних мереж Ніяз Ахмедов, магістральний трубопровід діаметром 315 мм забезпечує водопостачання споживачів селища Жуковського.

«Роботи проводяться методом санації із застосуванням нових поліетиленових труб, термін експлуатації яких понад 50 років. Перекладання проводимо без відключення абонентів. Плануємо завершити комплексну заміну та подальший благоустрій території до кінця місяця.

Ремонтники бригади забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами. Оновлення цієї ділянки не лише забезпечить безаварійне водопостачання, але й значно покращить якість водопровідної води у селищі Жуковського», - зазначив Ніяз Ахмедов.

За його словами, водопостачання відключатиметься лише на короткий період перепідключення мереж.

Як повідомили на підприємстві, з початку року бригади комплексу «Харківводопостачання» у Київському районі переклали понад 3 км водоводів із заміною 47 засувок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у стаціонарних та тимчасових укриттях Харкова фахівці водоканалу завершили комплексне відновлення комунікацій.