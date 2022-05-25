25.05.2022 14:11 Виталий Хиневич

В Харькове восстанавливают поврежденные трубопроводы

Коммунальщики проводят ремонтные работы в Киевском районе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что бригады комплекса «Харьковводоснабжение» реставрируют водоводы диаметром 300 мм по улице Современной и переулку Дивногорскому в Киевском районе.

По словам начальника Киевского района службы внешних водопроводных сетей Виталия Чупандина, вследствие прямых попаданий снарядов трубопроводы получили множество разрушений. Бригады запланировали ремонтные и восстановительные работы.

Также сегодня намечены работы по устранению повреждений на семи водоводах во всех районах города. Вчера работники комплекса ликвидировали четыре повреждения на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок семь смотровых колодцев.

Кроме того, лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводит исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.