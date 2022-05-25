    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оккупанты вербуют украинских детей через смартфон-игры
25.05.2022  14:35   Виталий Хиневич

Оккупанты вербуют украинских детей через смартфон-игры

СБУ выявила мобильное приложение, через которое в игровой форме оккупанты выманивали геолокации.

Оккупанты вербуют украинских детей
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
 
Сообщается, что российские спецслужбы используют смартфон-игры для вербовки украинских детей. Чтобы привлечь детей к вражеской деятельности, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов. По ее условиям участники ищут так называемые «коробки» с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. 
 
Во время игры, дети должны делать фотографии местности, военных объектов и прочее. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения.
 
Кроме этого отмечается, что в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали объекты инфраструктуры. 
 
На их смартфонах было установлено приложение, куда они собирались передать фотоматериал.
 
Доступ к администрированию мобильного приложения осуществляется подконтрольной спецслужбам РФ IT-компанией, зарегистрированной в одной из европейских стран и занимающейся распространением интерактивных платформ.
 
В СБУ сообщили, что осуществляют комплексные меры по блокированию вражеского вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц.
 
Напомним, в Харьковской области оккупанты распространяют неправдивую информацию.
 
Источник:   Главное управление разведки МО Украины
 Тэги:  агрессия россии, смартфон игры
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Криминал и происшествия Оккупанты обстреляли населенный пункт в Харьковской области 25.05 Криминал и происшествия Как выглядит село Безруки под Харьковом после вражеских обстрелов (фото) 25.05 Криминал и происшествия Обстрел Дергачей: спасатели десять часов тушили торговое заведение (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 