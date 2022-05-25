25.05.2022 14:35 Виталий Хиневич

Оккупанты вербуют украинских детей через смартфон-игры

СБУ выявила мобильное приложение, через которое в игровой форме оккупанты выманивали геолокации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Сообщается, что российские спецслужбы используют смартфон-игры для вербовки украинских детей. Чтобы привлечь детей к вражеской деятельности, агрессор использовал популярную игровую программу для смартфонов. По ее условиям участники ищут так называемые «коробки» с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги.

Во время игры, дети должны делать фотографии местности, военных объектов и прочее. Всю информацию по геолокациям участники квеста загружают в базу игрового приложения.

Кроме этого отмечается, что в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали объекты инфраструктуры.

На их смартфонах было установлено приложение, куда они собирались передать фотоматериал.

Доступ к администрированию мобильного приложения осуществляется подконтрольной спецслужбам РФ IT-компанией, зарегистрированной в одной из европейских стран и занимающейся распространением интерактивных платформ.

В СБУ сообщили, что осуществляют комплексные меры по блокированию вражеского вмешательства в электронные системы официальных мобильных приложений и привлечению к ответственности виновных лиц.