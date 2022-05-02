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02.05.2022  19:00   Дмитрий Колоней

Над планом реконструкции Харькова уже работают архитекторы трех стран

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова для работы над Генеральным планом реконструкции города  специалисты Нормана Фостера привлекли мадридский филиал и одну немецкую крупную компанию. Над созданием генплана, который станет основой для реконструкции города Харькова, испанские и немецкие специалисты работают в сотрудничестве с харьковскими архитекторами.
 
«Мы находимся на стадии разработки этого плана. Есть и другие группы архитекторов, которые изъявили желание участвовать, но они работают по универсальному плану, создают концепт, который можно применять в разных городах Украины. В Харькове мы будем работать четко по манифесту, который подписали с Норманом Фостером», - подчеркнул городской голова. 
 
Игорь Терехов отметил, что стоит задача построить город будущего, где уделят большое внимание IT-сфере и индустриальным паркам, промышленному сектору, который очень развит в Харькове. В частности, по мере необходимости рассмотрят возможность реконструировать крупные производства. 
 
Все эти наработки отразятся в плане строительства нового мирного Харькова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, реконструкция, харьков
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