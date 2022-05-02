02.05.2022 19:00 Дмитрий Колоней

Над планом реконструкции Харькова уже работают архитекторы трех стран

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова для работы над Генеральным планом реконструкции города специалисты Нормана Фостера привлекли мадридский филиал и одну немецкую крупную компанию. Над созданием генплана, который станет основой для реконструкции города Харькова, испанские и немецкие специалисты работают в сотрудничестве с харьковскими архитекторами.

«Мы находимся на стадии разработки этого плана. Есть и другие группы архитекторов, которые изъявили желание участвовать, но они работают по универсальному плану, создают концепт, который можно применять в разных городах Украины. В Харькове мы будем работать четко по манифесту, который подписали с Норманом Фостером», - подчеркнул городской голова.

Игорь Терехов отметил, что стоит задача построить город будущего, где уделят большое внимание IT-сфере и индустриальным паркам, промышленному сектору, который очень развит в Харькове. В частности, по мере необходимости рассмотрят возможность реконструировать крупные производства.

Все эти наработки отразятся в плане строительства нового мирного Харькова.