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02.05.2022  19:26   Дмитрий Колоней

Гуманитарная помощь: на пункты выдачи Харьковщины отправлено десятки тонн продуктов

Харьковский логистический центр круглосуточно работает над обеспечением жителей области необходимыми продуктами и средствами гигиены.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, по информации председателя ХОВА Олега Синегубова, 1 мая в пункты выдачи "Укрпочты" и "Новой почты" в Харькове и громадам области отправили в общей сложности 57767 кг продуктов питания. Передавали картофель, макароны, мясо курицы, сливочное масло, фасоль, горох, а также 1400 литров молока и более 5000 литров воды и соков.
 
"Вчера преимущественно пополняли запасы провизии именно на почтовых пунктах выдачи гумпомощи в городе Харьков. Стараемся обеспечить базовыми продуктами как можно больше людей, у которых нет возможности самостоятельно все это себе купить”, - сказал Олег Синегубов.
 
Кроме харьковчан за прошедшие сутки гуманитарную помощь получили в Малоданиловской, Новопокровской, Дергачевской, Змиевской и Донецкой громадах.
 
Всего 1 мая жителям области было передано 11 100 продуктовых наборов.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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