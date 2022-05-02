02.05.2022 19:26 Дмитрий Колоней

Гуманитарная помощь: на пункты выдачи Харьковщины отправлено десятки тонн продуктов

Харьковский логистический центр круглосуточно работает над обеспечением жителей области необходимыми продуктами и средствами гигиены.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, по информации председателя ХОВА Олега Синегубова, 1 мая в пункты выдачи "Укрпочты" и "Новой почты" в Харькове и громадам области отправили в общей сложности 57767 кг продуктов питания. Передавали картофель, макароны, мясо курицы, сливочное масло, фасоль, горох, а также 1400 литров молока и более 5000 литров воды и соков.

"Вчера преимущественно пополняли запасы провизии именно на почтовых пунктах выдачи гумпомощи в городе Харьков. Стараемся обеспечить базовыми продуктами как можно больше людей, у которых нет возможности самостоятельно все это себе купить”, - сказал Олег Синегубов.

Кроме харьковчан за прошедшие сутки гуманитарную помощь получили в Малоданиловской, Новопокровской, Дергачевской, Змиевской и Донецкой громадах.

Всего 1 мая жителям области было передано 11 100 продуктовых наборов.