Захватчикам разрешили мародерить указом президента РФ (видео)

20.06.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Об этом говорит новый перехват спецслужб Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, кражи во время этой войны не считаются преступлением и не наказываются. И захватчики очень этому радуются.

«То есть это, короче, не уголовно наказуем, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…» – рассказывает захватчик в разговоре с женой.

Оккупант завидует старшине, какой «телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!».

Поэтому составил и себе «бизнес-план», хотя имеет более скромные аппетиты. Для начала хочет украсть себе военную экипировку. Ведь обмундирование на спецоперацию им приходится покупать самим.

«Я сижу в этих (намародеренных: прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну, просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти - продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…» - увлеченно рассказывает захватчик.

Интересно, надолго ли ему хватит такого увлечения? Ведь наши защитники сделают все, чтобы захватчиков в краденых берцах и похоронили.