20.06.2022 20:23 Дмитрий Колоней

Сбой банкомата ПриватБанка: как вернуть деньги

С такой проблемой сталкивается все больше клиентов финучреждения.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , клиенты ПриватБанка, которым попались неисправные банкоматы, вынуждены по две недели ждать возвращения своих средств. При этом никаких гарантий, что инкассация покажет ошибку, нет.

Банкомат списал деньги с карты, но не выдал их – одна из самых распространенных жалоб, которые оставляют на профильных форумах клиенты "Привата".

В банке говорят, что чаще всего проблему можно решить мгновенно, мол, нужно оставить заявку на горячей линии или в приложении и деньги вернут.

Однако на самом деле многие клиенты сталкиваются с другой ситуацией: после подачи заявления о возврате средств появляется информация о том, что деньги с карты не списывались. После этого нужно ждать 14 дней до того момента, пока в банке проведут инкассацию средств, проверят, были ли "лишнее" средства и уже тогда якобы вернут их на карту.

"Снял 3400 грн. Банкомат немного завис, деньги я не получил, а с карты они списались. Чтобы дозвониться до оператора, потратил очень много времени. Потом мою заявку якобы зарегистрировали, на следующий день получил сообщение, что сбой не подтвердился. И что теперь делать? Опять позвонил оператору, говорят, теперь ждать 14 дней и якобы проведут инкассацию, пересчитают наличку в банкоматах. А откуда я знаю, что деньги пересчитают и мои 3400 грн просто себе в карман не засунут сотрудники банка? Банк украл мои деньги уже! На две недели как минимум", – рассказывает возмущенный клиент.

Существует определенные проблемы: никто не может контролировать, как и когда банк проводит инкассацию и не может и на этом этапеповторится "ошибка". банк делает вывод, что деньги банкоматом не выдавались, доказать обратное крайне сложно. Единственный вариант – писать заявление в полицию и добиваться расследования мошенничества со стороны банка. Однако и в этом случае добьется эффективной работы со стороны полиции, изъятия записей видеонаблюдения, проверки "остатков" в банкоматах со стороны правоохранителей крайне сложно. Практически клиенты банка в случае ошибки в банкомате остаются незащищенными. Еще одна существенная проблема: если, украинец решил за одну операцию снять все свои деньги и банкомат их "украл", даже в случае честной инкассации со стороны банка, в течение 14 дней клиент останется без средств к существованию. И если такой украинец живет от зарплаты до зарплаты, как оплачивать свои счета и покупать продукты в течение этих недель, неизвестно. Пресс-секретарь банка Олег Серга рассказал: "Мы не фиксируем увеличение технических сбоев. Возможно, сейчас люди реагируют на такие досадные сбои более активно". Банкомат могут "сломать" мошенники, использующие особые приспособления: в разъеме для выдачи налички размещают специальные клейкие ленты, которые "захватывают" купюры. установливают на клавиатуре и картридере (или использовать небольшую камеру) специальные устройства, которые позволяют в будущем создать дубликат карты. . Действительно распространенные случаи: сбои в самом банкомате. Из-за технических ошибок деньги могут в любой момент оказаться заблокированными. Чтобы спастись от мошенников необходимо: внимательно осмотреть банкомат прежде, чем использовать его. Важно, чтобы на нем не было посторонних предметов, съемных элементов; употреблять банкоматы в закрытых помещениях, - больше шансов, что преступника заметят. не снимать сразу всю сумму. Лучше разбить сумму в несколько операций; чаще пользоваться онлайн-платежами. Чем меньше вы пользуетесь наличкой, тем меньше шансов стать жертвой неисправного банкомата; пересчитывать сумму перед банкоматом; прикрывать клавиатуру рукой в ​​момент, когда вводите пароль. Если же банкомат не отдал деньги, а в банке отказались реагировать на это, попробуйте: обратиться в финансовое учреждение уже ко второму оператору,

оставить записи в соцсетях банка,

напсиать на специализированном форуме