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20.06.2022  20:23   Дмитрий Колоней

Сбой банкомата ПриватБанка: как вернуть деньги

С такой проблемой сталкивается все больше клиентов финучреждения.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, клиенты ПриватБанка, которым попались неисправные банкоматы, вынуждены по две недели ждать возвращения своих средств. При этом никаких гарантий, что инкассация покажет ошибку, нет. 
 
Банкомат списал деньги с карты, но не выдал их – одна из самых распространенных жалоб, которые оставляют на профильных форумах клиенты "Привата".
 
В банке говорят, что чаще всего проблему можно решить мгновенно, мол, нужно оставить заявку на горячей линии или в приложении и деньги вернут.
 
Однако на самом деле многие клиенты сталкиваются с другой ситуацией: после подачи заявления о возврате средств появляется информация о том, что деньги с карты не списывались. После этого нужно ждать 14 дней до того момента, пока в банке проведут инкассацию средств, проверят, были ли "лишнее" средства и уже тогда якобы вернут их на карту.
 
"Снял 3400 грн. Банкомат немного завис, деньги я не получил, а с карты они списались. Чтобы дозвониться до оператора, потратил очень много времени. Потом мою заявку якобы зарегистрировали, на следующий день получил сообщение, что сбой не подтвердился. И что теперь делать? Опять позвонил оператору, говорят, теперь ждать 14 дней и якобы проведут инкассацию, пересчитают наличку в банкоматах. А откуда я знаю, что деньги пересчитают и мои 3400 грн просто себе в карман не засунут сотрудники банка? Банк украл мои деньги уже! На две недели как минимум", – рассказывает  возмущенный клиент.
 

Существует определенные проблемы:

  1. никто не может контролировать, как и когда банк проводит инкассацию и не может и на этом этапеповторится "ошибка".
  2. банк делает вывод, что деньги банкоматом не выдавались, доказать обратное крайне сложно.
 
Единственный вариант – писать заявление в полицию и добиваться расследования мошенничества со стороны банка. Однако и в этом случае добьется эффективной работы со стороны полиции, изъятия записей видеонаблюдения, проверки "остатков" в банкоматах со стороны правоохранителей крайне сложно.
 
Практически клиенты банка в случае ошибки в банкомате остаются незащищенными. Еще одна существенная проблема: если, украинец решил за одну операцию снять все свои деньги и банкомат их "украл", даже в случае честной инкассации со стороны банка, в течение 14 дней клиент останется без средств к существованию. И если такой украинец живет от зарплаты до зарплаты, как оплачивать свои счета и покупать продукты в течение этих недель, неизвестно.
 
Пресс-секретарь банка Олег Серга рассказал: "Мы не фиксируем увеличение технических сбоев. Возможно, сейчас люди реагируют на такие досадные сбои более активно".
 

Банкомат могут "сломать" мошенники, использующие особые приспособления:

  1. в разъеме для выдачи налички размещают специальные клейкие ленты, которые "захватывают" купюры.
  2. установливают на клавиатуре и картридере (или использовать небольшую камеру) специальные устройства, которые позволяют в будущем создать дубликат карты. .
Действительно распространенные случаи: сбои в самом банкомате. Из-за технических ошибок деньги могут в любой момент оказаться заблокированными.
 

Чтобы спастись от мошенников необходимо:

 
  1. внимательно осмотреть банкомат прежде, чем использовать его. Важно, чтобы на нем не было посторонних предметов, съемных элементов;
  2. употреблять банкоматы в закрытых помещениях,  - больше шансов, что преступника заметят.
  3. не снимать сразу всю сумму. Лучше разбить сумму в несколько операций;
  4. чаще пользоваться онлайн-платежами. Чем меньше вы пользуетесь наличкой, тем меньше шансов стать жертвой неисправного банкомата;
  5. пересчитывать сумму перед банкоматом;
  6. прикрывать клавиатуру рукой в ​​момент, когда вводите пароль.

Если же банкомат не отдал деньги, а в банке отказались реагировать на это, попробуйте:

  • обратиться в финансовое учреждение уже ко второму оператору,
  • оставить записи в соцсетях банка,
  • напсиать на специализированном форуме

 

Источник:   Обозреватель
 Тэги:  сбой банкомата, мошенничемство, украина, приватбанк
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