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20.06.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Новая программа финансовой помощи украинцам стартовала в Польше

На помощь украинским переселенцам пришел немецкий благотворительный фонд

Стартовала новая программа финансовой украинцам в Польше от Diaconie Katastrophenhilfe
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Потльский консультант, благотворительная организация, немецкий фонд Diaconie Katastrophenhilfe, объявила о финансовой помощи украинским беженцам, оказавшимся в Польше
 
Лица, которым будут одобрены выплаты, смогут получать по 700 злотых на себя и по 600 злотых на каждого члена семьи 
 
Выплаты от DKH направлены на удовлетворение основных потребностей украинцев в укахз в первые три месяца их пребывания. Учитывая финансовые ограничения, программа помощи DKH направлена ​​на людей, нуждающихся в этом. Обратите внимание, что регистрация в программе не гарантирует оплату.
 
Иными словами, размер и периодичность выплат полностью соответствуют аналогичной помощи от ООН.
 
Источник:   Польский консультант
 Тэги:  помощь украинцам, выплаты, польша, diaconie katastrophenhilfe
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