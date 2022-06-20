20.06.2022 19:19 Дмитрий Колоней
Новая программа финансовой помощи украинцам стартовала в Польше
На помощь украинским переселенцам пришел немецкий благотворительный фонд
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Потльский консультант, благотворительная организация, немецкий фонд Diaconie Katastrophenhilfe, объявила о финансовой помощи украинским беженцам, оказавшимся в Польше
Лица, которым будут одобрены выплаты, смогут получать по 700 злотых на себя и по 600 злотых на каждого члена семьи
Выплаты от DKH направлены на удовлетворение основных потребностей украинцев в укахз в первые три месяца их пребывания. Учитывая финансовые ограничения, программа помощи DKH направлена на людей, нуждающихся в этом. Обратите внимание, что регистрация в программе не гарантирует оплату.
Иными словами, размер и периодичность выплат полностью соответствуют аналогичной помощи от ООН.
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