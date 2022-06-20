Обстрелы врага: Спасатели разбирали завалы харьковских высоток (фото)

В этот день

Гороскоп на 20 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 20 июня В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.