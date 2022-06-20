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20.06.2022  18:54   Дмитрий Колоней

Обстрелы врага: Спасатели разбирали завалы харьковских высоток (фото)

Харьковские мнргоэтажки были обстреляны оккупантами.

Обстрелы врага: Спасатели разбирали завалы харьковских высоток

Как сообщает РЕДПОСТ, на Краснодарской улице Немышлянского района работники ГСЧС вместе со специалистами коммунальных служб и волонтерами продолжают работы по разбору завалов в жилых домах, пострадавших в результате обстрелов.

Обстрелы врага: Спасатели разбирали завалы харьковских высоток

Обстрелы врага: Спасатели разбирали завалы харьковских высоток

 

Тэги:  агрессия россии, завалы, харьков, краснодарская
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