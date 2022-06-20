Обстрелы врага: Спасатели разбирали завалы харьковских высоток (фото)

Харьковские мнргоэтажки были обстреляны оккупантами.
Как сообщает РЕДПОСТ, на Краснодарской улице Немышлянского района работники ГСЧС вместе со специалистами коммунальных служб и волонтерами продолжают работы по разбору завалов в жилых домах, пострадавших в результате обстрелов.
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Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
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