04.06.2022 14:15 Виталий Хиневич

Харьковчане при помощи чат-бота могут узнать в каком состоянии находится жилой дом

Пройдя простую регистрацию, можно узнать пострадало ли жилье.



Харьковчане при помощи чат-бота могут узнать в каком состоянии находится жилой дом



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

По словам Игоря Терехова начал работу чат-бот, который позволит узнать в каком состоянии находится жилой дом.

«Хочу обратиться к тем, кто еще не вернулся в Харьков и хочет узнать, в пригодном ли для жилья состоянии их дом. Для этого мы запускаем чат-бот. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать – пострадало ли ваше жилье. Если да – то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Исходя из полученных данных, вы сможете принять для себя взвешенное решение возвращаться ли в Харьков. Хочу особо отметить, что разрушения в Харькове настолько глобальны, что мы не успели обследовать каждый дом, который пострадал от российской армии.

В этом случае вы получите уведомление, что информация по вашему дому отсутствует. Это означает, что вам надо подождать несколько дней и снова запросить информацию о вашем доме в чат-боте»,- сообщил Игорь Терехов.

Адрес чат-бота @tviyDimKharkivBot

Кроме этого Игорь Терехов выразил благодарность специалистам, которые помогли создать компьютерную программу.

«Хочу так же поблагодарить две IT-фирмы, Sigma Software и Ideasoft, которые на волонтерских началах помогли нам в создании этого чат-бота»,- отметил Игорь Терехов.