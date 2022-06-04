    
Главная Новости Харькова Общество Харьковчане при помощи чат-бота могут узнать в каком состоянии находится жилой дом
04.06.2022  14:15   Виталий Хиневич

Харьковчане при помощи чат-бота могут узнать в каком состоянии находится жилой дом

Пройдя простую регистрацию, можно узнать пострадало ли жилье.


Харьковчане при помощи чат-бота могут узнать в каком состоянии находится жилой дом
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.
 
По словам Игоря Терехова начал работу чат-бот, который позволит узнать в каком состоянии находится жилой дом.
 
«Хочу обратиться к тем, кто еще не вернулся в Харьков и хочет узнать, в пригодном ли для жилья состоянии их дом. Для этого мы запускаем чат-бот. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать – пострадало ли ваше жилье. Если да – то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входные группы. Исходя из полученных данных, вы сможете принять для себя взвешенное решение возвращаться ли в Харьков. Хочу особо отметить, что разрушения в Харькове настолько глобальны, что мы не успели обследовать каждый дом, который пострадал от российской армии.
 
В этом случае вы получите уведомление, что информация по вашему дому отсутствует. Это означает, что вам надо подождать несколько дней и снова запросить информацию о вашем доме в чат-боте»,- сообщил Игорь Терехов.
 
Адрес чат-бота @tviyDimKharkivBot
 
Кроме этого Игорь Терехов выразил благодарность специалистам, которые помогли создать компьютерную программу.
 
«Хочу так же поблагодарить две IT-фирмы, Sigma Software и Ideasoft, которые на волонтерских началах помогли нам в создании этого чат-бота»,- отметил Игорь Терехов.
 
Напомним, ранее чат-бот создал харьковчанин для поиска врачей.
 
Источник:   Игорь Терехов
 Тэги:  чат-бот, игорь терехов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 Общество Чат-бот создал харьковчанин для поиска врачей 25.04 Общество Оккупанты создают фейковые чат-боты: что нужно знать харьковчанам 11.01 Общество Разработчики чат-бота "СтопНаркотик" сообщили, сколько наркоадресов уже заблокировали
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 