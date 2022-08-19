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19.08.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по гуртожитку в Салтівському районі: кількість загиблих зросла

Будівля гуртожитку була зруйнована в результаті удару ворожою ракетою 17 серпня.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.
 
Повідомляється, що в Салтівському районі внаслідок руйнації будівлі гуртожитку спричиненою ударом ворожої ракети виявлено 16 загиблих осіб. 22 особи постраждало.
 
Зазначається, що два останніх виявлених трупа - жінка 50 років, котра була переселенка з села Кулінічі Харківської області, останній виявлений труп загиблої людини сильного обгорів, за попередніми даними-чоловік.
 
Нагадаємо, у Слобідському районі рятувальники завершили розбір завалів гуртожитку.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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